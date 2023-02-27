Бергоми двояко оценивает сезон «Интера»

Легендарный бывший защитник миланского «Интера» Джузеппе Бергоми высказался по поводу выступлений команды в нынешнем сезоне, в котором «Интер» потерпел уже семь поражений, но, в то же время, добился успехов в других турнирах.

- Вообще-то важнее то, какую оценку дает сам себе «Интер». Выигран Суперкубок, есть плей-офф Лиги чемпионов с шансами выйти в четвертьфинал, а в группе были «Барселона» и «Бавария», на минутку. Полуфинал Кубка Италии. И, в то же время, в Серии А никто из преследователей «Наполи» не может быть доволен собой, вы посмотрите на разницу в очках..., - цитирует Бергоми fcinter1908.it.