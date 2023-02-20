В «Интере» подтвердили, что не ведут переговоры с Лукаку о его будущем

Директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио рассказал, что «нерадзурри» не ведут переговоры с Лукаку о его будущем.

«Мы не ведем переговоры с его агентами по поводу его будущего. Мы хотим, чтобы Лукаку сосредоточился на поле, он прогрессирует и очень нам поможет. Он знает, что он у нас в долгу, и он совершит великие дела», - цитирует Аузилио Фабрицио Романо.

Ранее в прессе сообщалось, что форвард вряд ли останется на «Сан-Сиро» на следующий сезон и вернётся на «Стэмфорд Бридж». 29-летний игрок в настоящее время принадлежит «Челси» и выступает за «Интер» лишь в рамках аренды до конца сезона.