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Чемпионат Италии. Серия А

В «Интере» подтвердили, что не ведут переговоры с Лукаку о его будущем

20 Февраля 2023 • 23:35 Комментировать
Болонья
...
Интер Милан
26.02 14:30

Директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио рассказал, что «нерадзурри» не ведут переговоры с Лукаку о его будущем.

«Мы не ведем переговоры с его агентами по поводу его будущего. Мы хотим, чтобы Лукаку сосредоточился на поле, он прогрессирует и очень нам поможет. Он знает, что он у нас в долгу, и он совершит великие дела», - цитирует Аузилио Фабрицио Романо.

Ранее в прессе сообщалось, что форвард вряд ли останется на «Сан-Сиро» на следующий сезон и вернётся на «Стэмфорд Бридж». 29-летний игрок в настоящее время принадлежит «Челси» и выступает за «Интер» лишь в рамках аренды до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку Пьеро Аузилио
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