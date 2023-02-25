«Интер» лишился двух важных игроков перед матчем с «Болоньей»

Защитники «Интера» Милан Шкриньяр и Федерико Димарко не помогут команде в ближайшем матче.

Оба игрока получили повреждения в недавнем поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». Как сегодня сообщила пресс-служба «нерадзурри», Шкриньяр и Димарко не смогут сыграть против «Болоньи» в воскресенье. У словака выявлено растяжение нижней части спины, у итальянца – проблемы с мышцами живота.

В настоящий момент команда Симоне Индзаги занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А с 47 очками. В случае сегодняшней победы «Наполи» над «Эмполи» отставание миланцев от лидеров составит 18 очков.