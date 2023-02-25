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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» лишился двух важных игроков перед матчем с «Болоньей»

25 Февраля 2023 • 21:54 Комментировать
Болонья
...
Интер Милан
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Через 15 ч. 40 мин.

Защитники «Интера» Милан Шкриньяр и Федерико Димарко не помогут команде в ближайшем матче.

Оба игрока получили повреждения в недавнем поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». Как сегодня сообщила пресс-служба «нерадзурри», Шкриньяр и Димарко не смогут сыграть против «Болоньи» в воскресенье. У словака выявлено растяжение нижней части спины, у итальянца – проблемы с мышцами живота.

В настоящий момент команда Симоне Индзаги занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А с 47 очками. В случае сегодняшней победы «Наполи» над «Эмполи» отставание миланцев от лидеров составит 18 очков.

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Болонья Интер Милан Милан Шкриньяр Федерико Димарко
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БОЛОНЬЯ ИНТЕР МИЛАН
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