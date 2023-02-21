Милито: «Интер» проводит достойный чемпионат»

Бывший аргентинский нападающий Диего Милито, забивший два решающих гола в памятном финале Лиги чемпионов 2009/2010, считает, что «Интер» проводит успешный чемпионат, несмотря на огромное отставание от «Наполи» в турнирной таблице Серии А. Милито считает это, скорее, заслугой «Наполи», нежели провалом самого «Интера».

- «Интер» неплохо идет, впереди только «Наполи», который проводит беспрецедентный сезон. Это больше заслуга «Наполи», чем недоработка «Интера». Второе место в Серии А, полуфинал Кубка, Лига чемпионов. «Интер» в деле, - цитирует слова Милито fcinter1908.it.