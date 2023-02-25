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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» нашёл потенциального сменщика Индзаги в клубе Серии А слухи

25 Февраля 2023 • 02:39 Комментировать
Болонья
...
Интер Милан
1 4.90 X 3.80 2 1.70
26.02 14:30

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта попал на радары миланского «Интера».

«Нерадзурри» удалось реабилитироваться после неудачного старта сезона: команда уже выиграла Суперкубок Италии, занимает вторую строчку в Серии А, сыграет в полуфинале Кубка Италии и одержала победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Порту» (1:0). Несмотря на это, будущее Симоне Индзаги по-прежнему подвергается сомнениям в итальянских СМИ. Как сообщает Calciomercato, «Интер» изучает кандидатуру Тьяго Мотты, ныне возглавляющего «Болонью». Интерес к 40-летнему специалисту также проявляет «ПСЖ».

«Болонья» под руководством Мотты занимает восьмую позицию в турнирной таблице Серии А после 23-х туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан Тьяго Мотта Симоне Индзаги
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БОЛОНЬЯ ИНТЕР МИЛАН
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