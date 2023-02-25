Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта попал на радары миланского «Интера».

«Нерадзурри» удалось реабилитироваться после неудачного старта сезона: команда уже выиграла Суперкубок Италии, занимает вторую строчку в Серии А, сыграет в полуфинале Кубка Италии и одержала победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Порту» (1:0). Несмотря на это, будущее Симоне Индзаги по-прежнему подвергается сомнениям в итальянских СМИ. Как сообщает Calciomercato, «Интер» изучает кандидатуру Тьяго Мотты, ныне возглавляющего «Болонью». Интерес к 40-летнему специалисту также проявляет «ПСЖ».

«Болонья» под руководством Мотты занимает восьмую позицию в турнирной таблице Серии А после 23-х туров.