«Болонья» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 24-го тура чемпионата Италии по футболу «Болонья» принимает «Интер».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Болонья - Интер Милан
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Протокол игры
Скорупски Лукаш•Пош Штефан•Лукуми Джон•Хоакин Соса•Камбьясо Андреа•Схаутен Йерди•Домингес Николас•Орсолини Риккардо•Фергюсон Льюис•Сориано Роберто•Барроу Муса
Онана Андре•Дармиан Маттео•Де Врей Стефан•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Госенс Робин•Мхитарян Генрих•Брозович Марсело•Чалханоглу Хакан•Лукаку Ромелу•Мартинес Лаутаро
26 февраля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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