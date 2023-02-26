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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

26 Февраля 2023 • 14:00 Комментировать
Болонья
...
Интер Милан
1 5.00 X 3.80 2 1.70
Через 0 ч. 6 мин.

В рамках 24-го тура чемпионата Италии по футболу «Болонья» принимает «Интер».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Болонья0:0Интер Милан
Скорупски ЛукашПош ШтефанЛукуми ДжонХоакин СосаКамбьясо АндреаСхаутен ЙердиДомингес НиколасОрсолини РиккардоФергюсон ЛьюисСориано РобертоБарроу Муса
Запасные: Пююхтя НикласСумаоро АдамаЛикояннис ХараламбосБарди ФранческоМедель ГариКирьякопулос ГеоргиосРаймондо АнтониоМоро НиколаРавалья ФедерикоДе Сильвестри ЛоренцоЭбишер Мишель
Онана АндреДармиан МаттеоДе Врей СтефанБастони АлессандроДюмфрис ДензелГосенс РобинМхитарян ГенрихБрозович МарселоЧалханоглу ХаканЛукаку РомелуМартинес Лаутаро
Запасные: Карбони ВалентинБелланова РаульДзанотти МаттиаКордац АлексБарелла НиколоАслани КристьянГальярдини РобертоД'Амброзио ДанилоАчерби ФранческоХанданович СамирДжеко Эдин
26 февраля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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БОЛОНЬЯ ИНТЕР МИЛАН
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