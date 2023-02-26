​Индзаги знает, в чём проблема «Интера»

«Интер» проиграл в гостях у «Болоньи» (0:1) в календарном матче чемпионата Италии. Рулевой миланской команды Симоне Индзаги после финального свистка высказался на тему проблем его команды.

«Мне кажется, что мы не можем поддерживать тот же уровень концентрации и решимости, играя каждые два с половиной дня. Мы знаем, что мы «Интер», и что у нас много матчей. Мы потратили много сил в среду в матче с «Порту», но все равно должны были выступить лучше сегодня.

Мы должны искать мотивацию каждые два-три дня. Я тренер, и это моя работа. Мы должны лучше относиться к таким матчам», - сказал Индзаги итальянскому Sky.