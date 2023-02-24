Алексис Санчес: «Игроки «Интера» не понимали, почему я ухожу»

Нападающий «Марселя» Алексис Санчес вспомнил, как уходил из миланского «Интера».

Чилиец покинул ряды «нерадзурри» в августе 2022 года, расторгнув контракт с клубом, после чего перебрался в «Марсель» в качестве свободного агента.

«Некоторые одноклубники в «Интере» говорили мне, что я всё ещё могу быть полезен для команды, они не понимали, почему я ухожу. Но это футбол, я хотел как можно больше играть.

Сейчас я счастлив в «Марселе», но благодарен «Интеру» – с этим клубом меня связывают приятные воспоминания», – поведал в интервью Sky Sports 34-летний футболист, записавший на свой счёт 13 голов в 29 поединках за «Марсель» в текущем сезоне.