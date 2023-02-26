«Интер» проигрывает «Наполи» уже 18 очков, уступив «Болонье»

В 24-м туре Серии А «Интер» гостил у «Болоньи» и допустил очередную осечку в текущем сезоне. Уже в дебюте Муса Барроу ударом в дальний угол завершил позиционную атаку середняков чемпионате Италии, но гол отменили из-за пассивного офсайда. Несколько минут, и на помощь миланцам пришла перекладина после удара из пределов штрафной в дальний угол. Единственный момент «Интера» в первом тайме - попытка Лаутаро Мартинеса головой попасть в цель - небольшой промах.

Только возобновилась игра, и Хакан Чалханоглу с нескольких метров пробил выше полупустых ворот. Тут ж обмен моментами, сразу три возможности пробить у хозяев, а также слабый удар у Ромелу Лукаку в выгодной ситуации. В конце матча прошла длинная передача на ход Риккардо Орсолини, который сблизился с воротами и метров пробил в верхнюю часть.

«Интер» все еще второй с отставанием в 18 очков от «Наполи». Соперник на седьмом месте.