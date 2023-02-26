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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» проигрывает «Наполи» уже 18 очков, уступив «Болонье»

26 Февраля 2023 • 16:28 Комментировать
Болонья
1:0
Интер Милан
окончен

В 24-м туре Серии А «Интер» гостил у «Болоньи» и допустил очередную осечку в текущем сезоне. Уже в дебюте Муса Барроу ударом в дальний угол завершил позиционную атаку середняков чемпионате Италии, но гол отменили из-за пассивного офсайда. Несколько минут, и на помощь миланцам пришла перекладина после удара из пределов штрафной в дальний угол. Единственный момент «Интера» в первом тайме - попытка Лаутаро Мартинеса головой попасть в цель - небольшой промах.

Только возобновилась игра, и Хакан Чалханоглу с нескольких метров пробил выше полупустых ворот. Тут ж обмен моментами, сразу три возможности пробить у хозяев, а также слабый удар у Ромелу Лукаку в выгодной ситуации. В конце матча прошла длинная передача на ход Риккардо Орсолини, который сблизился с воротами и метров пробил в верхнюю часть.

«Интер» все еще второй с отставанием в 18 очков от «Наполи». Соперник на седьмом месте.

Протокол игры  
Болонья1:0Интер Милан
(1:0) Орсолини Риккардо76'  
Скорупски ЛукашПош ШтефанЛукуми ДжонХоакин СосаКамбьясо АндреаСхаутен Йерди 88' (Медель Гари ( 88') Домингес Николас  85'Орсолини Риккардо 87' (Раймондо Антонио ( 87') Фергюсон Льюис 83' (Моро Никола ( 83') Сориано Роберто 83' (Кирьякопулос Георгиос ( 83') Барроу Муса 87' (Эбишер Мишель ( 87')
Запасные: Пююхтя НикласСумаоро АдамаЛикояннис ХараламбосБарди ФранческоРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
Онана АндреДармиан МаттеоДе Врей Стефан  45' 46' (Ачерби Франческо ( 46') Бастони АлессандроДюмфрис Дензел  63' 67' (Д'Амброзио Данило ( 67') Госенс РобинМхитарян Генрих 63' (Барелла Николо ( 63') Брозович Марсело 83' (Карбони Валентин ( 83') Чалханоглу ХаканЛукаку Ромелу 63' (Джеко Эдин ( 63') Мартинес Лаутаро
Запасные: Белланова РаульДзанотти МаттиаКордац АлексАслани КристьянГальярдини РобертоХанданович Самир
26 февраля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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