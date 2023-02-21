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Чемпионат Италии. Серия А

Аусилио: «Скоро «Интер» продлит контракты с 3-4 игроками»

21 Февраля 2023 • 12:01 Комментировать
Болонья
...
Интер Милан
26.02 14:30

Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аусилио анонсировал продление контракта с 3-4 футболистами в следующем месяца. Конкретных имён руководитель клуба называть не стал.

«Сейчас мы ведём переговоры с 3-4 игроками по поводу продления контракта в следующем месяце. Скоро будут хорошие новости», – цитирует спортивного директора «Интера» итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

По сведениям источника, одним из футболистов, которые продлят контракт с «Интером» наверняка станет Хакан Чалханоглу, который получит прибавку к зарплате. Ранее сообщалось, что клуб также ведёт переговоры с Алессандро Бастони.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Пьеро Аусилио
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БОЛОНЬЯ ИНТЕР МИЛАН
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