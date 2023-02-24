Чалханоглу ответил болельщикам «Милана»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу по-прежнему не уладил конфликт с болельщиками «Милана».

Турецкий футболист перебрался из «Милана» и «Интер» перед началом прошлого сезона. В прошедшем в начале текущего месяца миланском дерби болельщики «россонери» оскорбляли игрока, на что тот ответил неделями позднее, опубликовав ролик из матча в социальных сетях с красноречивой подписью: «Я предпочитаю, чтобы за меня говорили мои ноги».

Последняя встреча «Интера» и «Милана» завершилась победой первых с минимальным счётом. Хакан Чалханоглу записал в свой актив голевую передачу на Лаутаро Мартинеса.