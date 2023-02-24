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Чемпионат Италии. Серия А

Чалханоглу ответил болельщикам «Милана»

24 Февраля 2023 • 21:48 Комментировать
Болонья
...
Интер Милан
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26.02 14:30

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу по-прежнему не уладил конфликт с болельщиками «Милана».

Турецкий футболист перебрался из «Милана» и «Интер» перед началом прошлого сезона. В прошедшем в начале текущего месяца миланском дерби болельщики «россонери» оскорбляли игрока, на что тот ответил неделями позднее, опубликовав ролик из матча в социальных сетях с красноречивой подписью: «Я предпочитаю, чтобы за меня говорили мои ноги».

Последняя встреча «Интера» и «Милана» завершилась победой первых с минимальным счётом. Хакан Чалханоглу записал в свой актив голевую передачу на Лаутаро Мартинеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Хакан Чалханоглу
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БОЛОНЬЯ ИНТЕР МИЛАН
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