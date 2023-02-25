Окафорд заинтересовал итальянский топ-клуб

Нападающий «Ред Булл Зальцбурга» Ноа Окафорд попал в сферу интересов миланского «Интера». По информации от Calciomercato, скауты «нерадзурри» мониторили футболиста в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между «Ред Булл Зальцбургом» и «Ромой».

Летом 2024 года у Окафорда заканчивается контракт с нынешним клубом. Это значит, что в конце сезона 22-летний швейцарец может быть доступен по значительной скидке. Тем не менее, Ноа является запасным вариантом для «Интера» для усиления центра нападения. Приоритетным кандидатом считается Маркус Тюрам из мёнхенгладбахской «Боруссии», который в конце сезона станет свободным агентом.