Маротта: «Шкриньяр – неприкасаемый игрок для «Интера»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что Милан Шкриньяр не мог покинуть клуб летом.

На протяжении всего трансферного периода центральный защитник был связан с переходом в «Пари Сен-Жермен», но сделка так и не состоялась.

«Решение владельцев клуба было чётким – Шкриньяр остаётся в «Интере», все предложения по нему автоматически отклоняются, – рассказывает Маротта, слова которого приводит инсайдер Фабрицио Романо. – Шкриньяр был неприкасаемым, и клуб проявил принципиальность в этом вопросе», – добавил гендиректор «нерадзурри».

Действующий контракт словака с миланским клубом истекает следующим летом, что не мешало «ПСЖ» предлагать за него внушительную сумму.