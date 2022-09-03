Леау - первый португалец, забивший в миланском дерби

«Милан» и «Интер» сражаются друг против друга в рамках пятого тура чемпионата Италии, это, разумеется, центральный матч тура, и счет в нем открыл Рафаэл Леау - один из лидеров атак «Милана».

Как выяснилось, Леау стал первым португальцем, когда-либо забивавшим в дерби, причем во всех турнирах, в том числе и в национальном кубке страны. Португальский футболист выступает в составе «Милана» с 2019 года, но по-настоящему он раскрылся лишь в прошлом сезоне.

Следить за событиями матча между «Миланом» и «Интером» в рамках пятого тура итальянской Серии А можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.