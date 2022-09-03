Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Леау - первый португалец, забивший в миланском дерби

 
03 Сентября 2022 • 20:27 Комментировать
Милан
3:2
Интер Милан
окончен

«Милан» и «Интер» сражаются друг против друга в рамках пятого тура чемпионата Италии, это, разумеется, центральный матч тура, и счет в нем открыл Рафаэл Леау - один из лидеров атак «Милана».

Как выяснилось, Леау стал первым португальцем, когда-либо забивавшим в дерби, причем во всех турнирах, в том числе и в национальном кубке страны. Португальский футболист выступает в составе «Милана» с 2019 года, но по-настоящему он раскрылся лишь в прошлом сезоне.

Следить за событиями матча между «Миланом» и «Интером» в рамках пятого тура итальянской Серии А можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Рафаэл Леау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Фиорентина 1:1 Ювентус 3.05 3.15 2.45
окончен Милан 3:2 Интер Милан 2.75 3.30 2.60
03.09  21:45 Лацио ... Наполи 2.90 3.55 2.35
04.09  13:30 Кремонезе ... Сассуоло 3.05 3.50 2.30
04.09  16:00 Специя ... Болонья 3.00 3.25 2.45
04.09  19:00 Верона ... Сампдория 2.00 3.60 3.60
04.09  21:45 Удинезе ... Рома 4.00 3.75 1.87
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
21:01 · Италия. Серия А
«Милан» оказался сильнее «Интера» в дерби
20:35 · Италия. Серия А
Маротта: «Шкриньяр – неприкасаемый игрок для «Интера»
20:27 · Италия. Серия А
Леау - первый португалец, забивший в миланском дерби
19:09 · Италия. Серия А
​Аллегри – о реакции на гол «Фиорентины»: «Злость – это мягко сказано» 9
18:30 · Италия. Серия А
«Милан» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
18:21 · Италия. Серия А
​«Ювентус» не нанёс ни одного удара во втором тайме матча с «Фиорентиной»
17:59 · Италия. Серия А
«Ювентус» отстоял ничью в гостях у «Фиорентины» 4
17:51 · Англия. Премьер-лига
Гендиректор «Ювентуса» - о ситуации Роналду: «Грустно, но теперь это не наше дело» 2
17:46 · Италия. Серия А
​Моуринью раскритиковал правила финансового fair play
16:08 · Италия. Серия А
​Моуринью признан лучшим тренером Серии А в августе
15:30 · Италия. Серия А
«Фиорентина» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
15:20 · Италия. Серия А
​Дида высказался о миланском дерби
15:16 · Италия. Серия А
Паредес дебютирует за «Ювентус» в матче с «Фиорентиной» 1
14:30 · Италия. Серия А
​Энергетический кризис: В Серии А на стадионах начнут экономить электричество 2
14:02 · Англия. Премьер-лига
Фабрегас: «Конте чётко говорил мне, где я должен находиться в конкретном моменте»
Все новости
Рекомендуем