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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший клуб де Кетеларе также победил в субботу в дерби

 
04 Сентября 2022 • 19:01 Комментировать
Милан
3:2
Интер Милан
окончен

Как известно, в центральном матче пятого тура чемпионата итальянской Серии А «Милан» обыграл «Интер» со счетом 3:2, а Шарль де Кетеларе был одним из творцов этой победы в составе своего нового клуба.

Любопытно, что накануне, в пятницу, состоялось и другое дерби - бывший клуб Шарля, «Брюгге», также сражался с земляками из «Серкль-Брюгге». В составе «Брюгге» дебютировал при этом украинский нападающий Роман Яремчук, который отметился голом, а «Брюгге» выиграл со счетом 4:0.

Это была пятая победа клуба подряд. Следующий матч команда проведет против «Серен Юнайтед», это будет в субботу.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Шарль де Кетеларе
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