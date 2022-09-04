Бывший клуб де Кетеларе также победил в субботу в дерби

Как известно, в центральном матче пятого тура чемпионата итальянской Серии А «Милан» обыграл «Интер» со счетом 3:2, а Шарль де Кетеларе был одним из творцов этой победы в составе своего нового клуба.

Любопытно, что накануне, в пятницу, состоялось и другое дерби - бывший клуб Шарля, «Брюгге», также сражался с земляками из «Серкль-Брюгге». В составе «Брюгге» дебютировал при этом украинский нападающий Роман Яремчук, который отметился голом, а «Брюгге» выиграл со счетом 4:0.

Это была пятая победа клуба подряд. Следующий матч команда проведет против «Серен Юнайтед», это будет в субботу.