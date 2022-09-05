Лукаку подлечивается в Бельгии

Миланский «Интер» начал буксовать без получившего травму Ромелу Лукаку, команда проиграла встречу с «Миланом». Возвращение Лукаку ожидается к середине сентября, и для того, чтобы ускорить его, Ромелу вылетел на несколько дней в родную Бельгию (насчет родной, впрочем, можно и подискутировать). Поездка Лукаку в Бельгию, где над ним поколдуют тамошние эскулапы, была подробно скоординирована с медицинским штабом миланского клуба, уточняет La Gazzetta Dello Sport. Напомним, что Ромелу Лукаку летом вернулся в стан миланского «Интера» после очень неудачного опыта в лондонском «Челси».