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Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку подлечивается в Бельгии

 
05 Сентября 2022 • 04:58 Комментировать
Милан
3:2
Интер Милан
окончен

Миланский «Интер» начал буксовать без получившего травму Ромелу Лукаку, команда проиграла встречу с «Миланом». Возвращение Лукаку ожидается к середине сентября, и для того, чтобы ускорить его, Ромелу вылетел на несколько дней в родную Бельгию (насчет родной, впрочем, можно и подискутировать). Поездка Лукаку в Бельгию, где над ним поколдуют тамошние эскулапы, была подробно скоординирована с медицинским штабом миланского клуба, уточняет La Gazzetta Dello Sport. Напомним, что Ромелу Лукаку летом вернулся в стан миланского «Интера» после очень неудачного опыта в лондонском «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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