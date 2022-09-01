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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи ведёт переговоры по трансферу Шкриньяра

 
01 Сентября 2022 • 14:31 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
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03.09 19:00

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ведёт прямые переговоры с руководством «Интера» по трансферу защитника Милана Шкриньяра. По информации от журналиста Адриена Гренье, переезд словака на «Парк де Пренс» всё ещё вероятен.

Президент «Интера» Стивен Чжан согласится отпустить футболиста за 80 миллионов евро. Ранее руководство «нерадзурри» требовало за игрока 70 миллионов, но из-за того, что сделка затянулась до дедлайна, «Интер» увеличил свои запросы.

До конца трансферного окна «ПСЖ» хочет приобрести центрального защитника. Если Шкриньяра подписать не удастся, руководство парижского клуба обратит внимание на альтернативные варианты.

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Интер Милан ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Милан Шкриньяр Трансферы футбола - лето 2022
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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