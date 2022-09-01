Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи ведёт переговоры по трансферу Шкриньяра

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ведёт прямые переговоры с руководством «Интера» по трансферу защитника Милана Шкриньяра. По информации от журналиста Адриена Гренье, переезд словака на «Парк де Пренс» всё ещё вероятен.

Президент «Интера» Стивен Чжан согласится отпустить футболиста за 80 миллионов евро. Ранее руководство «нерадзурри» требовало за игрока 70 миллионов, но из-за того, что сделка затянулась до дедлайна, «Интер» увеличил свои запросы.

До конца трансферного окна «ПСЖ» хочет приобрести центрального защитника. Если Шкриньяра подписать не удастся, руководство парижского клуба обратит внимание на альтернативные варианты.