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Чемпионат Италии. Серия А

​Дида высказался о миланском дерби

 
03 Сентября 2022 • 15:20 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
1 2.75 X 3.30 2 2.60
Через 2 ч. 25 мин.

В субботу вечером в чемпионате Италии пройдёт дерби между «Миланом» и «Интером». По поводу этого противостояния высказался бывший голкипер «россонери» Дида.

«Это дерби очень важно не только для города, но и для всей страны. Обычно говорят, что все матчи одинаковые, но это неправда. Дерби отличаются атмосферой в городе и раздевалке уже за несколько дней до игры. Я говорю не о напряжении или тревоге, а об адреналине и позитивном заряде», - высказался Дида в интервью для La Gazzetta dello Sport.

Миланское дерби стартует 3 сентября в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Дида
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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Идет 29 минута Фиорентина 0:1 Ювентус 3.05 3.15 2.45
03.09  19:00 Милан ... Интер Милан 2.75 3.30 2.60
03.09  21:45 Лацио ... Наполи 2.90 3.55 2.35
04.09  13:30 Кремонезе ... Сассуоло 3.05 3.50 2.30
04.09  16:00 Специя ... Болонья 3.00 3.25 2.45
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