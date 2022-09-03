​Дида высказался о миланском дерби

В субботу вечером в чемпионате Италии пройдёт дерби между «Миланом» и «Интером». По поводу этого противостояния высказался бывший голкипер «россонери» Дида.

«Это дерби очень важно не только для города, но и для всей страны. Обычно говорят, что все матчи одинаковые, но это неправда. Дерби отличаются атмосферой в городе и раздевалке уже за несколько дней до игры. Я говорю не о напряжении или тревоге, а об адреналине и позитивном заряде», - высказался Дида в интервью для La Gazzetta dello Sport.

Миланское дерби стартует 3 сентября в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.