Джеко стал самым возрастным игроком «Интера», забившим гол в ворота «Милана»

В центральном матче пятого тура между собой сошлись два миланских гранда - чемпион прошлого сезона «Милан» и вице-чемпион «Интер». Поединок остался за «Миланом», два гола забил португальский форвард Леау, еще один добавил Жиру.

В составе «Интера» отличились выходцы с Балкан - Марцело Брозович и Эдин Джеко, который в возрасте 36 лет и 170 дней стал самым возрастным футболистом «Интера», забившим гол в ворота «Милана» в матче чемпионата Италии. Предыдущее достижение принадлежало Вальтеру Самюэлю, который забил в возрасте 34 лет 198 дней.

Боснийский форвард выступает в «Интере» с 2021 года.