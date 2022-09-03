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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» оказался сильнее «Интера» в дерби

 
03 Сентября 2022 • 21:01 Комментировать (1)
Милан
3:2
Интер Милан
окончен

Первое миланское дерби в этом году стало результативным. «Россонери» смогли одержать победу со счетом 3:2 над «нерадзурри», обойдя соперника в турнирной таблице и временно (или нет) ее возглавили.

Протокол игры  
Милан3:2Интер Милан
  21'Брозович Марсело (0:1)
(1:1) Леау Рафаэл28'  
(2:1) Жиру Оливье54'  
(3:1) Леау Рафаэл60'  
  67'Джеко Эдин (3:2)
Меньян МайкКалабрия Давиде 84' (Кьяер Симон ( 84') Калюлю ПьерТомори ФикайоТео Эрнандес  9'Тонали Сандро  77' 83' (Побега Томмазо ( 83') Беннасер ИсмаэльМессьяс Жуниор 73' (Ориги Дивок ( 73') Де Кетеларе Шарль  51' 63' (Диас Браим ( 63') Леау Рафаэл  90'Жиру Оливье  32' 73' (Салемакерс Алексис ( 73')
Запасные: Тиау МаликБакайоко ТьемуэГаббия МаттеоБалло-Туре ФодеВранкс АстерДест СерджиноАдли ЯсинТатарушану ЧиприанМиранте Антонио
Ханданович СамирШкриньяр МиланДе Врей Стефан 84' (Д'Амброзио Данило ( 84') Бастони Алессандро 64' (Мхитарян Генрих ( 64') Дюмфрис Дензел  9'Дармиан Маттео 84' (Госенс Робин ( 84') Барелла Николо 64' (Джеко Эдин ( 64') Брозович Марсело  39'Чалханоглу ХаканМартинес ЛаутароКорреа Хоакин 64' (Димарко Федерико ( 64')
Запасные: Белланова РаульКордац АлексАслани КристьянГальярдини РобертоАчерби ФранческоОнана Андре
03 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

«Милан» после чемпионского сезона стартовал в нынешнем первенстве весьма неплохо. Команда после четырех сыгранных матчей смогла набрать восемь очков, которые добыла за счет двух побед и двух ничейных исходов. Сезон команда «россонери» начала с победы на своем поле над «Удинезе» (4:2), после чего в выездной встрече расписала мировую с «Аталантой» (1:1). Поединок третьего тура Серии А увенчался победой над «Болоньей» также в родных стенах (2:0), ну, а в поединке последнего тура миланцы снова потеряли очки на выезде, расписав нулевую ничью с «Сассуоло».

Что же касается «Интера», то он идет на второй строчке в Серии А, имея в своем активе девять набранных баллов. В отличие от «Милана», «нерадзурри» однажды в сезоне уже проиграли. Причем неудача случилась в матче с «Лацио» в Риме, где «черно-синие» уступили сопернику со счетом 1:3. Команда Симоне Индзаги была наказана за ужасно проведенную концовку встречи. Стоит отметить, что кроме этого «Интер» смог одержать три победы, одолев в очных поединках «Лечче» (2:1), «Специю» (3:0) и «Кремонезе» (3:1). Очевидно, что клуб пребывает в хорошей форме и постарается показать достойный футбол в матче с главным врагом.

Миланское дерби, как и подобает статусу, начала со стычки между Дюмфрисом и Тео, которые получили от рефери по карточке желтого цвета, обозначив градус поединка. На 15-й минуте встречи «Милан» создал у ворот соперника голевой момент. Леау сумел с левой бровки выполнить передачу на Бастони, который в борьбе с Жиру пробил головой по своей рамке, однако попал в перекладину, от которой сфера вылетела в поле.

Впрочем, на 21-й минуте встречи «Интер» вышел вперед. Мартинес зацепился за мяч на чужой половине поля, оставил сферу Коррее. Тот в касание отправил в прорыв Брозовича. Хорватский полузащитник ворвался в чужую штрафную и с 12-ти метров классно пробил в левый нижний угол, прямиком под стойку – 1:0. Оказавшись в непростой ситуации, «Милан» бросился отыгрываться. Надо признать, что «россонери» удалось сделать это достаточно быстро. Тонали получил мяч и сделал передачу на Леау, который с десяти метров отправил сферу в дальний угол, сравняв счет на табло – 1:1.

После 30 минут встречи Киффи показал карточку желтого цвета Жиру, который грубо сыграл против Шкриньяра, после чего начал обвинять соперника в симуляции и нарвался на «комплимент» от рефери. Брозович получил под занавес игрового отрезка «горчичник», отметившись в протоколе негативным действием. Многообещающие 1:1 говорили о том, что второй тайм должен получиться жарким и ярким.

Второй тайм начался с того, что Де Кеталаре получил от рефери карточку желтого цвета, а спустя всего пару минут, на 54-й минуте встречи, Жиру вывел свой коллектив вперед. Леау выполнил передачу с левого края в центр штрафной. Оливье сумел ковырнуть сферу в дальний угол, и мяч по замысловатой траектории влетел в сетку – 2:1. Не успел «Интер» придти в себя, как «россонери» забили и третий мяч. Причем Жиру в ходе очередной атаки «Милана» сделал пас на Леау. Тот ушел от двух защитников, и, падая на газон, переправил сферу нерабочей ногой в дальний угол – 3:1.

Казалось, что победа уже в руках у «Милана», ведь отыграть два гола за полчаса в дерби – задача из разряда фантастики. «Россонери» выпустили на поле Диаса, а «нерадзурри» предоставили шанс сыграть в свой футбол Мхитаряну, Димарко и Джеко. Последнему, к слову, удалось сократить отставание своего коллектива. Дармиан в ходе атаки «Интера» выполнил передачу на Джеко, который сыграл на ближней штанге на опережении, отправив мяч в ближнюю стойку, ударившись о которую мяч влетел в сетку – 3:2.

После этого в матче начались настоящие качели, и соперники создали достаточное количество моментов для того, чтобы забить по 2-3 мяча, однако мяч никак не хотел идти в ворота. А когда он все-таки летел в цель – удачно проявляли себя в рамке голкиперы. На концовку встречи на поле появились Ориги, Побега, Кьер и Салемакерс у «Милана», а Д’Амброзио и Госенс у «Интера». Леау же и новоиспеченный Д’Амброзио успели схватить от рефери по карточке, после чего судья дал финальный свисток, зафиксировав напряженную, но красивую победу «Милана».

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Комментарии (1)
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3Tituli
03 Сентября 2022 в 22:31
Чё, Сим, братюни твои не тянут? Жаль Ачерби не выпустил, там бы 6:2 было бы...
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окончен Фиорентина 1:1 Ювентус 3.05 3.15 2.45
окончен Милан 3:2 Интер Милан 2.75 3.30 2.60
Идет 50 минута Лацио 1:1 Наполи 2.90 3.55 2.35
04.09  13:30 Кремонезе ... Сассуоло 3.05 3.50 2.30
04.09  16:00 Специя ... Болонья 3.00 3.25 2.45
04.09  19:00 Верона ... Сампдория 2.00 3.60 3.60
04.09  21:45 Удинезе ... Рома 4.00 3.75 1.87
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