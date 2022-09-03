Дест готов помочь «Милану» защитить Скудетто

Американский защитник Серджино Дест сменил «Барселону» на «Милан» и готов помогать своему новому клубу защищать Скудетто. В своем интервью он пояснил, зачем пошел на такой шаг.

- Мне необходимо было играть. Особенно в преддверии чемпионата мира. Но не только из-за него. Считаю, что у меня будет прекрасная возможность. Я согласился сразу. Хочу помочь клубу защитить чемпионский титул и обещаю фанам, что сделаю максимум возможного для этого. Горжусь стать частью чемпионского коллектива, - цитирует Деста официальный сайт «Милана».