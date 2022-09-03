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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги – о поражении от «Милана»: «Интер» заслужил ничью»

 
03 Сентября 2022 • 22:01 Комментировать (1)
Милан
3:2
Интер Милан
окончен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги не считает победу «Милана» в дерби закономерной.

Итог матча – 3:2 в пользу «россонери».

«Мы забили два потрясающих гола, но трижды пропустили нелепым образом – такое просто недопустимо в дерби. Это стоило нам очков.

Учитывая все созданные нами моменты, мы, пожалуй, заслужили хотя бы ничью. Но я, как тренер, несу ответственность за тот отрезок, когда мы смотрелись плохо.

Сегодня нам противостоял фантастический голкипер, который свёл на нет наши усилия в атаке. Пропущенные голы – слишком простые, и я обязан выяснить, как мы можем избежать подобного в будущем», – поведал в интервью DAZN наставник «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Симоне Индзаги
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Комментарии (1)
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3Tituli
03 Сентября 2022 в 22:28
Сима, а что там по поводу 9 побед из 10 матчей? А, точно, там же команда Конте была!..
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окончен Фиорентина 1:1 Ювентус 3.05 3.15 2.45
окончен Милан 3:2 Интер Милан 2.75 3.30 2.60
Идет 50 минута Лацио 1:1 Наполи 2.90 3.55 2.35
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