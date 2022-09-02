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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «В дерби нет фаворита»

 
02 Сентября 2022 • 23:00 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
1 2.75 X 3.30 2 2.60
Через 19 ч. 9 мин.

Центральным матчем очередного, уже пятого тура чемпионата Италии станет поединок «Милана» и «Интера» - команд, которые закончили на первых двух местах прошлогодний чемпионат и считаются главными фаворитами в новом сезоне. Однако Стефано Пиоли, наставник «Милана», считает, что в таком матче не может быть фаворита.

- Мы уже хорошо знаем друг друга, а на поле будут более-менее те же игроки, что и в прошлом году. Это будет волнующий матч, дерби всегда остается дерби, в нем нет фаворита. Мы не должны уступать и сантиметра на поле, нужно самопожертвование, нужна агрессия в должной степени, - цитирует Пиоли ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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03.09  16:00 Фиорентина ... Ювентус 3.05 3.15 2.45
03.09  19:00 Милан ... Интер Милан 2.75 3.30 2.60
03.09  21:45 Лацио ... Наполи 2.90 3.55 2.35
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