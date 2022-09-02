Пиоли: «В дерби нет фаворита»

Центральным матчем очередного, уже пятого тура чемпионата Италии станет поединок «Милана» и «Интера» - команд, которые закончили на первых двух местах прошлогодний чемпионат и считаются главными фаворитами в новом сезоне. Однако Стефано Пиоли, наставник «Милана», считает, что в таком матче не может быть фаворита.

- Мы уже хорошо знаем друг друга, а на поле будут более-менее те же игроки, что и в прошлом году. Это будет волнующий матч, дерби всегда остается дерби, в нем нет фаворита. Мы не должны уступать и сантиметра на поле, нужно самопожертвование, нужна агрессия в должной степени, - цитирует Пиоли ITASportPress.