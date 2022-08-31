«Милан» нацелился на защитника «Реала»

Правый защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола интересен «Милану».

«Россонери» в срочном порядке подыскивают замену травмированному Алессандро Флоренци, и Одриосола рассматривается в качестве приоритетного варианта на трансферном рынке, сообщает Sky Sport. «Милан» внимательно изучает возможность приглашения испанца и уже совсем скоро может сделать официальное предложение «Реалу».

Альваро Одриосола имеет опыт выступления в итальянской Серии А: 26-летний латераль провёл прошлый сезон в «Фиорентине» на правах аренды, отметившись одним голом и одной результативной передачей в 27 поединках.