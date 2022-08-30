Меньян рассказал о том, как ему удаётся быть таким успешным

«Милан» - клуб, который провел больше всего сухих матчей в текущем календарном году, уже четырнадцать. Заслуга в этом принадлежит голкиперу Майку Меньяну - он сменил Джанлуиджи Доннарумму, и теперь болельщики клуба ничуть не жалеют об уходе доморощенного кипера в «ПСЖ». Меньян поделился некоторыми своими секретами.

- Я изучаю нападающих. Когда какой-либо форвард бежит ко мне, я стараюсь вспомнить, как он действует чаще всего в такой ситуации. Бьет, пасует... Лукаку? Вот его я еще плохо знаю. Буду изучать! - цитирует Меньяна ITASportPress.

В следующем, пятом туре чемпионата Италии «Милан» сыграет как раз с «Интером».