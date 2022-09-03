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Чемпионат Италии. Серия А

Альбертини расстроен, что миланское дерби пройдёт так рано

 
03 Сентября 2022 • 05:01 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
1 2.75 X 3.30 2 2.60
Через 13 ч. 5 мин.

Центральным матчем пятого тура итальянского чемпионата Серии А станет игра «Милана» и «Интера». Деметрио Альбертини, бывший полузащитник «Милана», расстроен тем, что игра пройдет так рано. Он предпочел бы увидеть такой матч позже по ходу чемпионата, когда команды наберут должный ход.

- Не думаю, что команды пожертвуют качеством игры, но, безусловно, они еще не в лучшей физической форме. Уверен, что атмосфера на стадионе будет как никогда зажигающей. И новички быстро смогут прочувствовать эмоции, которые дарит дерби, это хорошо, - считает Альбертини, цитируемый derbyderbyderby.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Деметрио Альбертини
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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03.09  16:00 Фиорентина ... Ювентус 3.05 3.15 2.45
03.09  19:00 Милан ... Интер Милан 2.75 3.30 2.60
03.09  21:45 Лацио ... Наполи 2.90 3.55 2.35
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Сегодня, 03 Сентября
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