Альбертини расстроен, что миланское дерби пройдёт так рано

Центральным матчем пятого тура итальянского чемпионата Серии А станет игра «Милана» и «Интера». Деметрио Альбертини, бывший полузащитник «Милана», расстроен тем, что игра пройдет так рано. Он предпочел бы увидеть такой матч позже по ходу чемпионата, когда команды наберут должный ход.

- Не думаю, что команды пожертвуют качеством игры, но, безусловно, они еще не в лучшей физической форме. Уверен, что атмосфера на стадионе будет как никогда зажигающей. И новички быстро смогут прочувствовать эмоции, которые дарит дерби, это хорошо, - считает Альбертини, цитируемый derbyderbyderby.it.