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Чемпионат Италии. Серия А

Моратти: «Интер» готов к Скудетто»

 
31 Августа 2022 • 22:17 Комментировать
Милан
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Интер Милан
1 2.70 X 3.35 2 2.60
03.09 19:00

Массимо Моратти, бывший президент миланского «Интера», уверен в том, что команда в нынешнем сезоне сможет претендовать на чемпионский титул. Пока что у «Интера» девять очков из двенадцати возможных, это на очко больше, чем у сыгравшего уже два раза вничью «Милана», действующего чемпиона Серии А.

- Когда пресса каждый день лает на команду, которая выигрывает, для меня это хороший знак - она идет к успеху. Ждем дерби, «Милан» не смог выиграть в предыдущем матче, но играл хорошо, я смотрел матч. Это сбитая, сформированная команда. «Интер» тоже хорош, но многое зависит от игроков, которых Симоне Индзаги выпустит на поле, - цитирует Моратти ITASportPress. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Массимо Моратти
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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