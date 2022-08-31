Моратти: «Интер» готов к Скудетто»

Массимо Моратти, бывший президент миланского «Интера», уверен в том, что команда в нынешнем сезоне сможет претендовать на чемпионский титул. Пока что у «Интера» девять очков из двенадцати возможных, это на очко больше, чем у сыгравшего уже два раза вничью «Милана», действующего чемпиона Серии А.

- Когда пресса каждый день лает на команду, которая выигрывает, для меня это хороший знак - она идет к успеху. Ждем дерби, «Милан» не смог выиграть в предыдущем матче, но играл хорошо, я смотрел матч. Это сбитая, сформированная команда. «Интер» тоже хорош, но многое зависит от игроков, которых Симоне Индзаги выпустит на поле, - цитирует Моратти ITASportPress.