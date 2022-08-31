Моратти: «Интер» не мог подписать Дибалу»

Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти считает, что его бывшая команда не имела возможности подписать Пауло Дибалу, несмотря на настойчивые «рекомендации» со стороны итальянской прессы, которая сватала Дибалу в «Интер» практически до того дня, когда он оказался в «Роме».

- Дибала? Я не думаю, что «Интер» мог взять его. Этот весь ажиотаж был, скорее, медийным. Но он, конечно же, помог бы команде. Он отличный игрок, просто чуть дорогой, баланс желаемых покупок не позволил бы приобрести еще и его, - цитирует Моратти ITASportPress.

Аргентинский нападающий Пауло Дибала провел семь лет в «Ювентусе», после чего перебрался в «Рому».