Бывший защитник «Интера» Сальваторе Фрези в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 5-го тура итальянской Серии А, в котором «нерадзурри» встретятся с «Миланом».

- Какие ожидания от этой игры?

- Миланское дерби всегда приковывает внимание, его всегда ждут во всём мире. Очень жаль, что оно в этом сезоне так рано. К 5-му туру команды не набрали оптимальные кондиции, к тому же они играли матчи среди недели. Есть опасения, что они подойдут к игре не в лучшей форме. Хотя во время дерби актуальная форма не так важна, на первый план выходят эмоции и накал страстей.

- Кто фаворит?

- Сложно сказать, обе команды на старте сезона не сильно впечатлили, когда играли не против аутсайдеров. По сути ни «Интер», ни «Милан» не прошли проверку сильными соперниками. У «Интера» есть проблемы сзади, если Бастони не сыграет, придётся непросто. Травма Лукаку тоже неприятна, но потеря Бастони, на мой взгляд, более существенна. У «Милана» же пока не видно ярко выраженного стартового состава. Пиоли пробует разные варианты.

- Будут ли команды, как и в прошлом сезоне, бороться за титул?

- Уверен в этом. Сейчас у них есть проблемы, но оба клуба из Милана будут претендентами на титул. Хотя, не стоит забывать и о «Ювентусе» и «Наполи». Да и «Рома» в этом году может удивить. Сезон будут интересным.

Матч «Милан» — «Интер» состоится сегодня, 3 сентября. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. На данный момент «чёрно-синие» опережают «россонери» в турнирной таблице на одно очко.