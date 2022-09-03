Жиру: «Знал, что Леау не покинет «Милан»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру не сомневался, что его одноклубник никуда не уйдёт в летнее трансферное окно.

В подписании Рафаэла Леау были заинтересованы гранды европейского футбола, включая лондонский «Челси», однако «Милан» отпугнул потенциальных покупателей запредельным денежным запросом.

Леау стал главным героем сегодняшнего миланского дерби, оформив дубль и отметившись результативной передачей в поединке с «Интером» (3:2).

«При счёте 3:1 нам нужно было «закрыть» игру, и наши защитники отлично справились. Что касается Леау, я был уверен, что он не покинет нашу команду этим летом», – заявил Жиру, также поразивший ворота «нерадзурри».