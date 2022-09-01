«Милан» арендовал полузащитника «Вольфсбурга»

Перед закрытием трансферного окна в Италии «Милан» оформил две арендные сделки. Ранее мы сообщали о подписании контракта с защитником «Барселоны» Серджино Дестом. Также «россонери» заполучили на год капитана молодежной сборной Бельгии, хавбека «Вольфсбурга» Астера Вранкса. В конце сезона у руководства итальянского клуба будет право выкупить контракт 19-летнего игрока.

Несмотря на юный возраст, Вранкс отыграл 29 поединков в футболке «волков» и отметился двумя результативными ударами.

Астер Вранкс обошелся миланцам в два млн евро, а в целом его трансферная стоимость составляет 10 миллионов.