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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Милан» арендовал полузащитника «Вольфсбурга»

 
01 Сентября 2022 • 23:00 Комментировать
Вольфсбург
...
Кёльн
1 2.10 X 3.50 2 3.40
03.09 16:30

Перед закрытием трансферного окна в Италии «Милан» оформил две арендные сделки. Ранее мы сообщали о подписании контракта с защитником «Барселоны» Серджино Дестом. Также «россонери» заполучили на год капитана молодежной сборной Бельгии, хавбека «Вольфсбурга» Астера Вранкса. В конце сезона у руководства итальянского клуба будет право выкупить контракт 19-летнего игрока.

Несмотря на юный возраст, Вранкс отыграл 29 поединков в футболке «волков» и отметился двумя результативными ударами.

Астер Вранкс обошелся миланцам в два млн евро, а в целом его трансферная стоимость составляет 10 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Вольфсбург Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Астер Вранкс
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ВОЛЬФСБУРГ КЁЛЬН
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