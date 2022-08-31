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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интер» отказался отдавать Госенса в «Байер»

 
31 Августа 2022 • 14:47 Комментировать
Байер Л
...
Фрайбург
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03.09 16:30

Полузащитник «Интера» Робин Госенс не перейдёт нынешним летом в «Байер», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб решил не расставаться с 28-летним немцем нынешним летом.

Ранее сообщалось, что Госенс перейдёт в клуб из Леверкузена на правах аренды с правом последующего выкупа за 28 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «нерадзурри» четыре матча и не сумел отметиться в них результативными действиями.  

Действующий контракт футболиста с «Интером» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermatkt оценивает игрока сборной Германии в 28 миллионов евро.

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Интер Милан Робин Госенс Трансферы футбола - лето 2022
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