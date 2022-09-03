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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Я счастлив»

 
03 Сентября 2022 • 21:34 Комментировать
Милан
3:2
Интер Милан
окончен

В центральном матче пятого тура итальянского чемпионата Серии А «Милан» вновь оказался сильнее «Интера», выиграв со счетом 3:2. Для «Интера» это было уже второе поражение в сезоне, «Милан» идет без проигрышей, однако дважды сыграл вничью. Наставник чемпионов Италии Стефано Пиоли очень доволен успехом, он заявил, что чувствует себя счастливым человеком.

- Это большое соперничество. Они пытались показать, что они сильнее нас. Но мне понравилось, как сыграла моя команда. Я счастлив, - цитирует специалиста телеканал DAZN.

В шестом туре чемпионата Италии «Милан» сыграет в гостях с генуэзской «Сампдорией».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Стефано Пиоли
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окончен Фиорентина 1:1 Ювентус 3.05 3.15 2.45
окончен Милан 3:2 Интер Милан 2.75 3.30 2.60
Идет 42 минута Лацио 1:1 Наполи 2.90 3.55 2.35
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04.09  16:00 Специя ... Болонья 3.00 3.25 2.45
04.09  19:00 Верона ... Сампдория 2.00 3.60 3.60
04.09  21:45 Удинезе ... Рома 4.00 3.75 1.87
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