Пиоли: «Я счастлив»

В центральном матче пятого тура итальянского чемпионата Серии А «Милан» вновь оказался сильнее «Интера», выиграв со счетом 3:2. Для «Интера» это было уже второе поражение в сезоне, «Милан» идет без проигрышей, однако дважды сыграл вничью. Наставник чемпионов Италии Стефано Пиоли очень доволен успехом, он заявил, что чувствует себя счастливым человеком.

- Это большое соперничество. Они пытались показать, что они сильнее нас. Но мне понравилось, как сыграла моя команда. Я счастлив, - цитирует специалиста телеканал DAZN.

В шестом туре чемпионата Италии «Милан» сыграет в гостях с генуэзской «Сампдорией».