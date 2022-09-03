Пиоли: «Милан» предложит новый контракт Леау»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признался, что в ближайшее время звезде команды будет предложен новый контракт.

Именно Рафаэл Леау стал главным героем миланского дерби, завершившегося победой «россонери» (3:2). У португальца – дубль и голевая передача.

«Клуб собирается в скором времени предложить Леау новый контракт, – заявил Пиоли, слова которого приводит инсайдер Фабрицио Романо. – Руководство позаботится об этом. Рафаэл не создаёт никаких проблем и усердно работает, как настоящий профессионал», – отметил наставник.

Действующий договор Леау с «Миланом» рассчитан до 2024 года. По слухам, летом к 23-летнему нападающему проявлял интерес «Челси».