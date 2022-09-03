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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Милан» предложит новый контракт Леау»

 
03 Сентября 2022 • 23:03 Комментировать
Милан
3:2
Интер Милан
окончен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признался, что в ближайшее время звезде команды будет предложен новый контракт.

Именно Рафаэл Леау стал главным героем миланского дерби, завершившегося победой «россонери» (3:2). У португальца – дубль и голевая передача.

«Клуб собирается в скором времени предложить Леау новый контракт, – заявил Пиоли, слова которого приводит инсайдер Фабрицио Романо. – Руководство позаботится об этом. Рафаэл не создаёт никаких проблем и усердно работает, как настоящий профессионал», – отметил наставник.

Действующий договор Леау с «Миланом» рассчитан до 2024 года. По слухам, летом к 23-летнему нападающему проявлял интерес «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Рафаэл Леау
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окончен Фиорентина 1:1 Ювентус 3.05 3.15 2.45
окончен Милан 3:2 Интер Милан 2.75 3.30 2.60
окончен Лацио 1:2 Наполи 2.90 3.55 2.35
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