Симоне Индзаги: «В последнем дерби мы выиграли трофей»

Центральным матчем очередного, уже пятого тура чемпионата Италии станет поединок «Милана» и «Интера» - команд, которые закончили на первых двух местах прошлогодний чемпионат и считаются главными фаворитами в новом сезоне.

Наставник «Интера» Симоне Индзаги напомнил о том, что в полуфинале прошлогоднего Кубка Италии его команда разгромила «Милан» и затем выиграла трофей, предлагая отталкиваться именно от этого матча, а не от провала в феврале, когда «Интер» вел 1:0, но затем дважды пропустил ха три минуты.

- Последний наш матч мы выиграли со счетом 3:0, после чего победили в Кубке Италии. Да. помним мы и то, что случилось в феврале. Случается. Сейчас в моем распоряжении игроки, которые жаждут преуспеть и отыграться, - цитирует Индзаги ITASportPress.