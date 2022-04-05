Пау Торрес о Левандовски: «Он совершенный нападающий»

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес поделился с журналистами мнением об игре нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

«Он совершенный нападающий, с которым я столкнулся на чемпионате Европы, когда мы играли с Польшей», - сказал Торрес в интервью Marca.

Защитник отметил, что Левандовски играет в отличной от Бензема манере.

«Он отличается от Бензема, он играет по-другому. Он реальная угроза голам. Кажется, что он не участвует, но он присутствует в каждом действии игры», - отметил защитник.

«Вильярреал» сыграет с «Баварией» в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов. Первая игра состоится в среду, 6 апреля.