Эмери провёл свой 50-й матч в Лиге чемпионов

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов испанский «Вилльяреал» переиграл мюнхенскую «Баварию» с минимальным счетом. Эта игра прервала серию из тридцати матчей Лиги чемпионов кряду, в которых «Бавария» забивала хотя бы по голу. Для наставника «Вильярреала» Унаи Эмери этот матч стал пятидесятым в Лиге чемпионов.

Он вышел на пятое место среди испанских тренеров по этому показателю. Первым является, конечно же, Хосеп Гвардиола, который провел 145 матчей в Лиге чемпионов. Второй - Рафа Бенитес, 95 матчей, затем Висенте дель Боске с 60-ю матчами, лишь две игры ему уступает Хавьер Ирурета, и, наконец, пятерку замыкает именно Эмери.