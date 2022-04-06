Данджума: «Мы обыграли «Ювентус» не просто так»

Полузащитник «Вильярреала» Арно Данджума поделился с журналистами своим мнением по поводу первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии».

«Есть много людей, которые считают, что мы аутсайдеры, и никто не хочет играть с мюнхенской «Баварией», потому что это один из крупнейших клубов в мире. Но самое смешное, что у нас все наоборот. Мы обыграли «Ювентус» не просто так. Даже если вы посмотрите на групповой этап, мы показали хорошую игру против «Манчестер Юнайтед» и прошли дальше», - сказал Данджума.

Он добавил, что верит в победу над немецким клубом.

«Это менталитет, который у меня есть, и это менталитет, к которому я всегда буду стремиться перед игрой. Нет причин соревноваться, если вы не верите, что можете победить», - сказал он.