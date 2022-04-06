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Чемпионат Германии. Бундеслига

Данджума: «Мы обыграли «Ювентус» не просто так»

06 Апреля 2022 • 13:30 Комментировать
Вильярреал
...
Бавария
5.80 4.40 1.53
Через 8 ч. 3 мин.

Полузащитник «Вильярреала» Арно Данджума поделился с журналистами своим мнением по поводу первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии».

«Есть много людей, которые считают, что мы аутсайдеры, и никто не хочет играть с мюнхенской «Баварией», потому что это один из крупнейших клубов в мире. Но самое смешное, что у нас все наоборот. Мы обыграли «Ювентус» не просто так. Даже если вы посмотрите на групповой этап, мы показали хорошую игру против «Манчестер Юнайтед» и прошли дальше», - сказал Данджума.

Он добавил, что верит в победу над немецким клубом.

«Это менталитет, который у меня есть, и это менталитет, к которому я всегда буду стремиться перед игрой. Нет причин соревноваться, если вы не верите, что можете победить», - сказал он.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вильярреал Арно Данджума
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАВАРИЯ
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