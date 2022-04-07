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Лига чемпионов

Прервалась серия «Баварии» из тридцати европейских матчей, в которых она забивала

07 Апреля 2022 • 23:19 Комментировать
Вильярреал
1:0
Бавария
окончен

В первом четвертьфинальном матче двухигрового противостояния против «Баварии» испанский «Вильярреал» одержал победу над «Баварией», причем с сухим счетом - 1:0. Этот матч прервал тридцатиматчевую серию «Баварии» в Лиге чемпионов, в течение которых она обязательно забивала как минимум один гол за матч (а иногда и по восемь, как в игре против «Барселоны»).

В последний раз «Бавария» уходила с поля без забитого мяча в игре Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в феврале 2019-го года. Ответный матч с «Вильярреалом» состоится на следующей неделе.

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Бавария Вильярреал
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