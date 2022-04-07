Киммих: Это ещё хорошо, что «Бавария» проиграла только со счётом 0:1

Немецкий полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих не скрывал разочарования в разговоре с журналистами после поражения мюнхенской команды от «Вильярреала».

Киммих сказал, что вообще не узнал мюнхенскую команду, которая показал очень посредственную игру. Йоуза отметил, что по такой игре ещё хорошо, что «Бавария» проиграла испанскому клубу только с минимальным счётом 0:1, ведь всё могло закончиться для мюнхенцев гораздо хуже.

Напомним, что в первом четвертьфинальном поединке футболисты «Баварии» достаточно неожиданно уступили «Вильярреалу» со счётом 0:1.