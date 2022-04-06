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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эмери: «Мы можем обыграть команды, которые лучше нас»

06 Апреля 2022 • 11:43 Комментировать
Вильярреал
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Бавария
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Через 9 ч. 42 мин.

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери рассказал о настрое команды перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов против «Баварии».

«Первое, что нужно сделать, — это провести тщательный анализ, чтобы игроки знали все, что возможно, о том, с кем им предстоит играть», - сказал Эмери официальному сайту УЕФА.

Он отметил, что предпочитает давать игрокам как можно больше информации для разбора.

«Я стараюсь дать им больше информации, рассказать им все, что мы можем, и тогда мы можем быть оптимистичны. Мы можем обыграть команды, которые лучше нас. Единственный способ сделать это — идти от игры к игре, получая удовольствие от работы и не думая о финале. Не думая о том, что мы собираемся победить», - сказал Эмери.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Унаи Эмери
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАВАРИЯ
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