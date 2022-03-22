Маттеус вынес свой вердикт «Ювентусу»

Бывший лидер немецкой сборной, чемпион мира и Европы Лотар Маттеус прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги чемпионов, в четвертьфинале турнира «Баварии» предстоит сразиться с «Вильярреалом». Маттеус считает жребий достаточно сложным для «Баварии», после того, как испанцы отправили домой туринский «Ювентус».

- Испанцы кажутся легким соперником для четвертьфинала Лиги чемпионов, но с ними надо быть осторожным. Это опытная команда, выигравшая Лигу Европы. в предыдущем матче они обыграли «Ювентус» со счетом 3:0. Там нет громких имен, но именно потому другие команды проигрывали им - потому что недооценивали их, - считает Маттеус, слова которого цитирует Sky Sports.