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Лига чемпионов

Маттеус вынес свой вердикт «Ювентусу»

22 Марта 2022 • 21:35 Комментировать
Вильярреал
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Бавария
5.60 4.30 1.55
06.04 22:00

Бывший лидер немецкой сборной, чемпион мира и Европы Лотар Маттеус прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги чемпионов, в четвертьфинале турнира «Баварии» предстоит сразиться с «Вильярреалом». Маттеус считает жребий достаточно сложным для «Баварии», после того, как испанцы отправили домой туринский «Ювентус».

- Испанцы кажутся легким соперником для четвертьфинала Лиги чемпионов, но с ними надо быть осторожным. Это опытная команда, выигравшая Лигу Европы. в предыдущем матче они обыграли «Ювентус» со счетом 3:0. Там нет громких имен, но именно потому другие команды проигрывали им - потому что недооценивали их, - считает Маттеус, слова которого цитирует Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лотар Маттеус
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАВАРИЯ
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