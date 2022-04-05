Альфонсо Дэвис готов сыграть с «Вильярреалом»

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис восстановился от миокардита и теперь готов помочь своей команде в предстоящем четвертьфинале Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала». Об этом сообщил главный тренер немецкого клуба Юлиан Нагельсманн.

Напомним, что миокардит у канадского футболиста возник в результате осложнений после перенесённого коронавируса. Из-за этой болезни защитник был вынужден пропустить несколько месяцев.

Ранее сборная Канады без Дэвиса в составе квалифицировалась на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В последний раз команда выступала на Мундиале более 35 лет назад.