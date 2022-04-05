Вратарь «Вильярреала» восхищён Нойером

Голкипер испанского «Вильярреала» Херонимо Рульи поделился своим мнением о Мануэле Нойере в преддверии матча Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

«Нойер – один из изобретателей новой манеры игры в воротах. Для меня он есть и всегда будет одним из лучших. Я всегда считал его примером для подражания, и будет приятно увидеть его игру завтра.

Его можно назвать «свободным вратарём», который принимает участие в командной игре наравне с полевыми. Его вклад в эволюцию нашей позиции просто невероятен, и будет любопытно повстречаться с ним», – отметил 29-летний Рульи на пресс-конференции накануне четвертьфинального поединка.