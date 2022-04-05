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Вратарь «Вильярреала» восхищён Нойером

05 Апреля 2022 • 20:59 Комментировать
Вильярреал
...
Бавария
5.70 4.30 1.55
Через 23 ч. 54 мин.

Голкипер испанского «Вильярреала» Херонимо Рульи поделился своим мнением о Мануэле Нойере в преддверии матча Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

«Нойер – один из изобретателей новой манеры игры в воротах. Для меня он есть и всегда будет одним из лучших. Я всегда считал его примером для подражания, и будет приятно увидеть его игру завтра.

Его можно назвать «свободным вратарём», который принимает участие в командной игре наравне с полевыми. Его вклад в эволюцию нашей позиции просто невероятен, и будет любопытно повстречаться с ним», – отметил 29-летний Рульи на пресс-конференции накануне четвертьфинального поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вильярреал Мануэль Нойер Херонимо Рульи
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАВАРИЯ
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