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Эмери: У «Вильярреала» есть шансы обыграть «Баварию»

05 Апреля 2022 • 09:36 Комментировать
Вильярреал
...
Бавария
5.40 4.30 1.58
06.04 22:00

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери поделился с журналистами ожиданиями от предстоящих матчей с мюнхенской «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Эмери сказал, что стиль игры «Баварии» очень сильно отличается от «Ювентуса», так что футболистам «Вильярреала» предстоит изменить свою тактику. Унаи отметил, что мюнхенская команда является одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Тренер добавил, что у «Вильярреала» всё же есть шансы одержать победу в этой баталии.

Напомним, что первая встреча между «Вильярреалом» и «Баварией» состоится шестого апреля в 22.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вильярреал Унаи Эмери Лига Чемпионов
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАВАРИЯ
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