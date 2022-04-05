Рульи: «Мы не чувствуем себя слабее «Баварии»

Голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи верит в шансы своей команды в противостоянии с мюнхенской «Баварией».

«Без сомнения, нам предстоит сыграть с одной из лучших команд мира. Но мы, как и они, заслужили быть в восьмёрке сильнейших клубов Европы. Мы не чувствуем себя слабыми. Мы доказывали свой уровень не только в матчах с «Ювентусом», но и с «Челси», и с «Манчестер Юнайтед» в прошлом году. Да, «Бавария» – фаворит, но мы можем играть с ними на равных», – заявил аргентинский вратарь на пресс-конференции.

Испанский «Вильярреал» примет на своём поле «Баварию» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов 6-го апреля. Ответная встреча пройдёт в Мюнхене 12-го апреля.