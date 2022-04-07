Эмери: «Сыграли почти идеально»

«Вильярреал» обыграл в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Баварию», «желтая субмарина» забила один гол, но упустила еще несколько шансов. Тем не менее, наставник «Вильярреала» Унаи Эмери доволен - он считает, что его команда сыграла почти идеально.

- Мы верим в то, что сможем попасть в полуфинал, и сегодняшний матч подтвердил - возможность есть, мы сыграли почти идеально. Для идеальной оценки надо было бы забить еще хотя бы один гол. Но на следующей неделе нам будет куда сложнее, - заявил Эмери, слова которого цитирует испанское издание Marca.