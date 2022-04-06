Эмери: У меня лавстори с Лигой Европой, но я хотел бы того же самого и с Лигой чемпионов

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери признался журналистам, что очень хотел бы выиграть Лигу чемпионов.

Эмери сказал, что у него лавстори с Лигой Европой, но он хотел бы того же самого с Лигой чемпионов. Унаи отметил, что это мечта, над исполнением которой он сейчас очень много работает. Испанский специалист добавил, что сейчас он как тренер стал даже лучше, чем был до этого в «ПСЖ» и «Арсенале».

Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов футболистам «Вильярреала» предстоит сыграть с грозной мюнхенской «Баварией».