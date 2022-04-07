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«Вильярреал» прервал серию из 25 выездных матчей без поражений для «Баварии»

07 Апреля 2022 • 00:38 Комментировать
Вильярреал
1:0
Бавария
окончен

Испанский «Вильярреал» создал большие проблемы мюнхенской «Баварии» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, «желтая субмарина» уверенно выиграла, хотя и с минимальным счетом. Тем самым «Вильярреал» прервал удивительную серию «Баварии» из двадцати двух выездных матчей в Лиге чемпионов, в течение которых мюнхенский клуб не проигрывал.

В последний раз «Бавария» проигрывала в гостях в Лиге чемпионов в сентябре далекого уже 2017-го года в игре с «ПСЖ», которым, что любопытно, тогда также руководил Унаи Эмери.

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Бавария Вильярреал
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окончен Вильярреал 1:0 Бавария 5.40 4.30 1.57
окончен Челси 1:3 Реал Мадрид 2.20 3.40 3.60
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