Пау Торрес — о матче с «Баврией»: «Нам нечего терять, давления не будет»

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес в преддверии первого матча 1/4 финала финала Лиги чемпионов против «Баварии» поделился ожиданиями от этого противостояния.

«Нам нечего терять, поэтому мы выйдем без какого-либо давления. Мы будем играть с огромным желанием», — приводит слова Торреса Marca.

Испанец назвал «Баварию» главным фаворитом турнира наравне с «Манчестер Сити», заявив, что помимо Роберта Левандовски, в составе мюнхенцев есть и другие не менее опасные футболисты.

Матч «Вильярреал» — «Бавария» состоится завтра, 6 апреля, в Испании. Начало — в 22:00 по московскому времени.