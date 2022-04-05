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Пау Торрес — о матче с «Баврией»: «Нам нечего терять, давления не будет»

05 Апреля 2022 • 11:53 Комментировать
Вильярреал
...
Бавария
5.40 4.30 1.58
06.04 22:00

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес в преддверии первого матча 1/4 финала финала Лиги чемпионов против «Баварии» поделился ожиданиями от этого противостояния.

«Нам нечего терять, поэтому мы выйдем без какого-либо давления. Мы будем играть с огромным желанием», — приводит слова Торреса Marca.

Испанец назвал «Баварию» главным фаворитом турнира наравне с «Манчестер Сити», заявив, что помимо Роберта Левандовски, в составе мюнхенцев есть и другие не менее опасные футболисты.

Матч «Вильярреал» — «Бавария» состоится завтра, 6 апреля, в Испании. Начало — в 22:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вильярреал Пау Торрес
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАВАРИЯ
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